Augsburg

04.05.2021

Das Internet in Augsburg wird schneller – aber nicht für alle

In Augsburg sollen in den kommenden Jahren viele Haushalte Glasfaseranschlüsse bekommen, wenn sie es wollen.

In den kommenden Jahren wird das Glasfasernetz in Augsburger Stadtteilen ausgebaut. Das erlaubt höhere Geschwindigkeiten, auch wenn sie bisher von Privathaushalten kaum genutzt werden.

Von Stefan Krog

In Augsburg wird in den kommenden Jahren ein großer Teil der rund 160.000 Haushalte ans superschnelle Internet via Glasfaser angeschlossen. Wie die Telekom am Montag bekanntgab, will sie dieses und kommendes Jahr insgesamt 37.000 Haushalten ein Glasfaserkabel direkt vor die Tür legen, das Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 Megabit pro Sekunde erlaubt. Bis 2027 will auch der Verbund von M-Net und Stadtwerken, der das Thema seit 2006 vorantreibt, Haushalte und Firmen in gleicher Zahl angeschlossen haben.

