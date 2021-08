Das Jakober Zollhaus soll zum Stadtteiltreff der Jakobervorstadt werden

Plus Eine Nachbarschaftsinitiative erfüllt das Zollhaus mit Leben. Jetzt steht die Sanierung des 120 Jahre alten Gebäudes bevor. Es gibt noch weitere Bauprojekte in der Jakobervorstadt.

Das kleine Häuschen im Schatten des Jakobertors hat eine wechselvolle Vergangenheit hinter sich: Vor 120 Jahren erbaut, diente es als Wärmestube und Anlaufstelle für Suchtgefährdete, als Mütterberatungsstelle, lange Zeit als Kiosk, später als Lager für die Dultbeschicker und Geschäftsstelle eines historischen Vereins. Als Zollhaus, wie das Gebäude offiziell heißt, wurde es aber offenbar nie genutzt. Dies alles hat die Nachbarschaftsinitiative Jakober Zollhaus bei ihren Recherchen für eine kleine Ausstellung herausgefunden.