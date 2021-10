Das Kupfer der Fugger: Augsburger Museum zeigt Sensationsfunde

2019 wurden vor der niederländischen Küste Kupferplatten auf einem gesunden Schiff entdeckt. Sie stammten von den Fuggern und sind nun in Augsburg zu sehen.

Es war reiner Zufall: 2019 wurde vor der niederländischen Küste bei der Bergung eines havarierten Containerschiffs ein Wrack aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Es hatte eine große Ladung Kupfer aus oberungarischen (heute: Slowakei) Bergwerken an Bord, die in Antwerpen an portugiesische Kaufleute hätte verkauft werden sollen. Die meisten trugen das Zeichen der Fugger-Firma. Am Wochenende werden die neuen Exponate im Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg vorgestellt.

Augsburg: Kupfer der Fugger im Museum zu sehen

Nachdem das Wrack 2019 geborgen war, zeigte sich die Sensation: Auf dort gefundenen Kupferplatten ist mehrheitlich das Handelszeichen der Fugger-Firma, der Dreizack mit dem goldenen Ring, eingeprägt. Offenbar war das Kupfer auf dem Weg nach Antwerpen, um dort nach Lissabon verschifft zu werden. Portugiesische Kaufleute tauschten das Kupfer in Westafrika gegen versklavte Menschen und in Indien gegen Gewürze, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Demnach profitierten die Fugger enorm von der aufkommenden Globalisierung und Kolonialisierung.

Fugger und Welser Museum in Augsburg zeigt Funde

Kurzführungen präsentieren am Wochenende die neuen Dauerleihgaben im Fugger und Welser Erlebnismuseum und berichten vom Stellenwert archäologischer Funde für die (oft papierne) Fuggerforschung. Sie finden am Samstag und Sonntag (30./31. Oktober) statt. Samstag: 14/14.30/15/15.30 Uhr; Sonntag: 11/14/14.30/15/15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich über die Seite des Museums.

