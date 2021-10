Augsburg

vor 50 Min.

Das Los hat entschieden: Diese Glühweinstände stehen 2021 auf dem Rathausplatz

Plus Trotzt Protest zieht die Stadt Augsburg das Losverfahren für die Glühweinstände auf dem Christkindlesmarkt durch. Nun steht fest, wer im Advent auf dem Rathausplatz stehen darf.

Von Jörg Heinzle

Es ging alles schnell. Am Montag hatten die Betreiber von Glühweinständen erfahren, dass die Standplätze beim Christkindlesmarkt auf dem Augsburger Rathausplatz verlost werden. Am Dienstagvormittag fand dann bereits - unter Aufsicht des Notars - die Ziehung statt. Nun steht fest, wer im Advent an welcher Stelle seinen Glühwein an die Marktbesucher ausschenken darf. Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr nur vier Glühweinstände auf dem Rathausplatz, normalerweise sind es knapp ein Dutzend. Die Standbetreiber, die kein Losglück hatten und nicht auf dem Rathausplatz gelandet sind, müssen mit ihren Schenken nun auf andere Plätze in der Innenstadt ausweichen. Das sorgt für Missstimmung bei den Beschickern. Der Schaustellerverband hatte vergeblich bei Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) gegen das Losverfahren protestiert. Doch wer sind die Gewinner und Verlierer?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen