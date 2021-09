Das Trio ist wieder komplett: Tara ist die neue Giraffe im Augsburger Zoo

Plus Der Neuzugang bei den Giraffen kommt aus Tschechien. Es gibt einen Grund, warum gerade Tara für den Augsburger Zoo ausgesucht wurde.

Der Zoo Augsburg vermeldet einen Neuzugang: Giraffe Tara aus Tschechien ist in Augsburg eingetroffen. Das sechsjährige Weibchen soll das Giraffen-Trio im Zoo nach dem Tod von Gaya wieder komplett machen. Aktuell lebt sich Tara noch im Giraffenhaus ein. Mit Spannung wird aber schon ihr erster Ausflug ins Freigehege erwartet. Wird sich Tara schneller ins grüne Afrika-Panorama vorwagen als ihre Vorgängerin aus Paris?