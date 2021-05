Augsburg

vor 34 Min.

Das Wildpferd Xarope ist im Augsburger Stadtwald angekommen

Plus Mit dem Przewalski-Wildpferdhengst aus Tschechien ist die Junggesellen-Herde im Augsburger Stadtwald wieder komplett - zumindest vorerst. Auf den Hengst warten Herausforderungen.

Von Eva Maria Knab

In der Herde von Przewalski-Wildpferden im Augsburger Stadtwald gibt es einen Neuzugang. Am Montag kam Hengst Xarope aus Tschechien im Gehege an. Er ist der Ersatz für Hengst Lars, der kürzlich an den Zoo Warschau zur Zucht abgegeben wurde. Auf Xarope warten jetzt neue Herausforderungen.



