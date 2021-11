Das Wirtshaus "König von Flandern" in Augsburg stellt den Betrieb ein

Plus Das Traditionsgasthaus in der Augsburger Karolinenstraße hat bereits ein Jahr lang geschlossen. Jetzt ist das Aus offiziell besiegelt. Das Mobiliar wird versteigert.

Augsburg verliert ein eingeführtes Gasthaus. Der "König von Flandern", der in der Karolinenstraße in einem Keller unterhalb der Buchhandlung Pustet angesiedelt war, stellt den Betrieb ein. Diese Nachricht kommt allerdings nicht überraschend, da das Gasthaus bereits seit November 2020 geschlossen ist. Es machte danach nicht mehr auf. Nun ist das Aus auch deshalb besiegelt, weil das Mobiliar versteigert wird.