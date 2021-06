Augsburg

07:00 Uhr

Das erwartet Besucher beim Kino-Open-Air Lechflimmern

Plus Augsburgs Kino-Open-Air Lechflimmern startet am 1. Juli. Was sich für Besucher aufgrund von Corona verändert hat und welche Promis sich angekündigt haben.

In diesen Tagen ist es soweit, dann kommt eine der beiden großen Leinwände fürs Augsburger Open-Air-Kino Lechflimmern auf dem Gelände am Plärrerbad an. Extra aus Frankreich wird sie geholt, um den Augsburgern auch in diesem Jahr die neuesten Streifen unter freiem Himmel präsentieren zu können. Los geht es am 1. Juli. Auch der Besuch mancher Promis ist angekündigt.

