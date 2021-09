Augsburg

19:00 Uhr

Das halten Augsburger Geschäftsleute von einer autofreien Maxstraße

Mona Zimmermann ist Inhaberin des Friseursalons Artwork Hairdresser in der Maximilianstraße. Sie würde sich mehr statt weniger Parkplätze wünschen.

Plus Die Maxstraße ist Augsburgs Prachtmeile - hier liegen Geschäfte, Lokale und das Hotel Maximilian's. Das halten die Geschäftstreibenden von der testweisen Sperre für Autos.

Von Lena Gradl, Hjördis Diestel und Miriam Zissler

Die Nachricht, dass ein Teil der Maximilianstraße im kommenden Jahr versuchsweise zur Fußgängerzone werden soll, hat eingeschlagen. Vor allem bei den Menschen, die an der Augsburger Prachtmeile arbeiten, ist es das Gesprächsthema. Kritik gibt es unter anderem an der noch fehlenden Ausgestaltung des Konzepts, auch dass Parkplätze wegfallen, ist Stein des Anstoßes. Hoteldirektor Theodor Gandenheimer wünscht sich, dass auch im autofreien Teil der Straße Leben stattfindet und dieser Abschnitt nicht zur "Betonwüste" verkommt. Daneben müssten die Gäste des Hotel Maximilian's nach wie vor am Haupteingang vorfahren können - und der befindet sich nun einmal im künftig gesperrten Teil der Maximilianstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen