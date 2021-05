Augsburg

vor 16 Min.

Das ist der Nachfolger fürs Bratwurst-Glöckle auf dem Augsburger Stadtmarkt

Dieses Bild gehört der Vergangenheit an. Das Bratwurst-Glöckle auf dem Augsburger Stadtmarkt hat einen neuen Pächter und wird erst einmal modernisiert.

Plus Sven Olufs, Betreiber des Schlachthof-Restaurants, übernimmt den Bratwurst-Glöckle-Stand auf dem Augsburger Stadtmarkt. Was er dort vorhat und wann er eröffnen will.

Von Silvia Kämpf

Über hundert Jahre lang war er Stadtmarktkunden als das Bratwurst-Glöckle bekannt. Nun hat der Verkaufsstand am hinteren Ende der Fleischhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt seinen Besitzer gewechselt. Nachdem der bisherige Pächter Lothar Seeßle gekündigt hatte, suchte die Stadt nach einem Nachfolger. Nun hat sie ihn gefunden: Es ist ein Gastronom, der in Augsburg kein Unbekannter ist.

Themen folgen