Augsburg

06:00 Uhr

Das ist die Geschichte der geretteten Hausmadonna der Karolinenstraße

Hier stand die Hausmadonna noch an ihrem Platz, vor dem Abbruch der Fassade wurde sie geborgen.

Plus Am Brandhaus in der Karolinenstraße stand die Kopie einer Hausmadonna, das Original wurde vor Jahren versteigert. Warum es wichtig war, beide Figuren für Augsburg zu retten.

Von Eva Maria Knab

Es waren dramatische Momente für die Retter, als sie die Madonna vom Brandhaus in der Karolinenstraße aus Rauch und Flammen holten. Die Rettung und Zukunft dieser Heiligenfigur beschäftigen viele Menschen in Augsburg, aber auch die Frage: Ist es die Originalskulptur der Maria Immaculata oder eine Kopie? Nach der Rettung ist die Hausmadonna erst einmal im Maximilianmuseum in Sicherheit. Nach Angaben der städtischen Kunstsammlungen hat die Figur die Aktion überstanden, weist jedoch einige Schäden auf.

