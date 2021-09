Augsburg

06:00 Uhr

Das müssen Sie zur Bundestagswahl in Augsburg wissen

Am Sonntag werden in Augsburg und Königsbrunn die Wahllokale um 8 Uhr öffnen.

Plus Auch am Sonntag dürften noch Briefwahlunterlagen bei der Stadt eintrudeln. Das müssen Sie zur Bundestagswahl in Augsburg wissen.

Von Stefan Krog

Stand Freitag, 17 Uhr, hatten von den 187.199 Wahlberechtigten in Augsburg bereits rund 68.500 ihre Stimmzettel via Briefwahl abgegeben, insgesamt gab es 78.950 Briefwahlanträge. Bis Sonntag, 18 Uhr, können Briefwahlumschläge noch beim Wahlamt eingeworfen werden. Geht man wie 2017 von einer Wahlbeteiligung von 72 Prozent aus, hat sich die Mehrheit der Augsburger und Augsburgerinnen, die ihr Wahlrecht nutzen, bereits vor dem Wahltag entschieden. Wer einen Wahlschein beantragt, aber noch nicht zugeschickt bekommen hat: Am Samstag, 25. September, kann ein neuer Wahlschein von 8 bis 12 Uhr im Bürgerbüro Stadtmitte beantragt werden. Der Stimmzettel kann vor Ort ausgefüllt werden.

