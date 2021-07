Augsburg

12:00 Uhr

Das neue Wohnheim der Lebenshilfe in Göggingen ist eröffnet

Plus Die Lebenshilfe Augsburg hat in Göggingen ein Haus für erwachsene Menschen mit Behinderung gebaut. Was die Einrichtung bietet und wie es den Bewohnern gefällt.

Von Fridtjof Atterdal

In Göggingen ist jetzt Leben in das neue Wohnheim der Lebenshilfe Augsburg eingezogen. 20 Bewohner mit mittleren bis schweren geistigen und Mehrfachbehinderungern wohnen seit Kurzem in dem Haus an der Heinrich-Böll-Straße. Das auffällige gelbe Gebäude im Wohnviertel "Südlich der Friedrich-Ebert-Straße" ist nach zweijähriger Bauzeit fertig gestellt worden.

