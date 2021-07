Augsburg

Das sagen Augsburger zu den neuen Fahrradspuren in der Hermanstraße

Plus In der Hermanstraße gibt es seit Dienstag neue Fahrradstreifen in beide Fahrtrichtungen. Die Meinungen der Augsburger gehen nicht nur dazu auseinander.

Von Ina Marks

Die gelben Streifen auf dem Asphalt sind nicht zu übersehen: Seit Dienstag existieren in der Hermanstraße, zwischen Gögginger Brücke und Königsplatz, neue Spuren für Fahrradfahrer. Die Stadt hat sie nach jahrelangen Diskussionen um mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer in der verkehrsintensiven Straße provisorisch markieren lassen. Damit können nun Radler in beide Fahrtrichtungen vom Autoverkehr getrennt unterwegs sein. Dass die neue Radwegführung - wie auch die Verkehrspolitik insgesamt - weiter polarisiert, zeigen Zuschriften unserer Leser. Von Lob bis Kritik, auch an der Stadtregierung, ist alles dabei.

