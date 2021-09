Augsburg

vor 2 Min.

Das sagen die Augsburger zum Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD

Ank Kim und Thomas Müller haben es sich am Wahlabend am Augsburger Herkulesbrunnen gemütlich gemacht. Sie sind vom Vorsprung der SPD überrascht.

Plus Der Wahlabend wurde wie vorhergesagt spannend, dennoch hätten viele Bürgerinnen und Bürger ein klareres Ergebnis erwartet. Worauf sie nun ihre Hoffnungen setzen.

Von Katharina Funkner

Union und SPD lieferten sich am Wahlabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die Prognosen sagten kurz nach 21 Uhr einen knappen, aber klaren Vorsprung für die SPD voraus. Viele Augsburgerinnen und Augsburger verfolgen die Auszählung am Sonntagabend gespannt. Was sagen sie zu den vorläufigen Ergebnissen? Wir haben uns am Abend in der Augsburger Innenstadt umgehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .