Augsburg

07:00 Uhr

Das sind die Pläne für zwei markante Brachflächen in Kriegshaber

Das Areal rund um den ehemaligen Marstaller Hof soll neugestaltet werden. Der Eigentümer will das denkmalgeschützte Gebäude (links) erhalten, die anderen Komplexe sollen abgerissen werden.

Plus Auf dem Linde-Areal und auf dem Grundstück rund um den Marstaller Hof scheint die Zeit stillzustehen. Die Stadt Augsburg ist aber mit Investoren im Gespräch.

Von Andrea Baumann

Mit dem Bezug der großen Wohnanlage Reesepark I und der Eröffnung eines Rewe-Supermarkts im selben Ensemble wurde in diesem Jahr ein für Kriegshaber wichtiges Projekt vollendet. An anderer Stelle im Stadtteil – an der Kreuzung Ulmer/Neusässer/Kriegshaber Straße – fallen seit Jahren zwei Brachflächen auf, auf denen sich offenbar nichts tut.

