Daten-Analyse: Wie wirkt sich Corona auf die Sterblichkeit in Augsburg aus?

Plus Bisher gab es in Augsburg fast 400 Corona-Todesfälle. Wir haben analysiert, wie sich das auf die Sterblichkeit insgesamt auswirkt, welche Gruppen besonders betroffen sind - und wie die Lage im Vergleich zum Umland ist.

Von Jörg Heinzle

Es sind zarte Pflänzchen, die zu starken Bäumen werden sollen. Und zu einem Zeichen der Erinnerung. Für jeden Augsburger, der in der Corona-Pandemie gestorben ist, will die Stadt einen Baum pflanzen. Mehr als 300 Setzlinge wurden nach einem Gedenkgottesdienst im April schon in den Wäldern verteilt. Auch für die weiteren Todesopfer sollen später kleine Bäume gepflanzt werden. Seit Beginn der Pandemie sind in Augsburg 396 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, gestorben. Wie hat sich das auf die Sterblichkeit in Augsburg ausgewirkt? Und welche Altersgruppen sind besonders betroffen? Wir haben die Zahlen ausgewertet und analysiert.

