Augsburg

vor 6 Min.

Dem Kirchturm von St. Pankratius fehlt derzeit die Uhr

Plus Wo eigentlich Zeiger Stunden und Minuten messen, klafft ein Loch. Der Kirchturm von St. Pankratius in Augsburg-Lechhausen hat ein Problem.

Von Silvia Kämpf

"Ziemlich kaputt" waren die Zifferblätter der Kirchturm-Uhr von St. Pankratius in Lechhausen. So erklärt Stadtpfarrer Markus Bader, weshalb sie am Freitag vor Pfingsten demontiert wurden, um sie zu erneuern. Allein wegen des dafür benötigten Krans kommen auf die Gemeinde beträchtliche Kosten von annähernd 20.000 Euro zu. Das einzig Gute: "Das Schlagwerk funktioniert noch." Die Lechhauser hätten also weiterhin zumindest eine akustische Zeitansage.

