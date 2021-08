Augsburg

14:39 Uhr

Demo am Ulrichsplatz fordert Hilfe für Menschen in Afghanistan

Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen am Samstag zu der Kundgebung in Augsburg, so die Polizei.

Plus Rund 200 Demonstranten in Augsburg solidarisieren sich am Samstag mit der afghanischen Zivilbevölkerung. Teilnehmer erzählen, warum sie auf die Straße gehen.

Von Eva Maria Knab

Maria Möller ist Ärztin und hat oft mit afghanischen Flüchtlingen zu tun. "Wir haben hier welche, die panische Angst haben um ihre Familie in ihrem Heimatland", sagt die Augsburgerin. Die verzweifelte Lage der Zivilbevölkerung in Afghanistan und die Eskalation der Gewalt sind für sie der Grund, am Samstag auf die Straße zu gehen. Sie wolle Solidarität zeigen, damit sich politisch etwas ändert, sagt Möller. Rund 200 Augsburger demonstrieren am Samstagnachmittag auf dem Ulrichsplatz für eine deutsche Luftbrücke nach Afghanistan. Die Menschen dort dürften nach dem Ende der Evakuierungsflüge nicht im Stich gelassen werden.

