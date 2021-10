Der Augsburger Bücherbus fährt in dieser Woche nicht

In der laufenden Woche fällt der Bücherbus in Augsburg aus. Denn beide Fahrer sind erkrankt.

Der Augsburger Bücherbus fällt mindestens in der laufenden Woche aus. Das teilte die Stadtbücherei mit. Demnach sind die beiden zuständigen Busfahrer krank. Ob der Bücherbus in der kommenden Woche wieder fährt, ist noch offen. Er ist vor allem in den Außenbezirken der Stadt unterwegs und bedient diejenigen Stadtteile, die keine eigene Zweigstelle der Stadtbücherei haben. Auf der Route liegen derzeit 24 Haltestellen in 15 Stadtteilen. (kmax)