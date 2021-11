Der Augsburger Christkindlesmarkt wird abgesagt

Am Montag sollte der Christkindlesmarkt starten. Ministerpräsident Söder sprach am Mittag ein Verbot von Weihnachtsmärkten aus. Die Stadt Augsburg hatte einen Plan.

Der heutige Freitag war der Tag der Entscheidung: Jetzt steht fest, dass Augsburger Christkindlesmarkt abgesagt wird. Dies gilt auch für alle anderen Weihnachtsmärkten in Bayern. Die Stadt Augsburg hielt bislang an einer Austragung fest. Sie war aber abhängig davon, ob Ministerpräsident Markus Söder am Freitag womöglich eine generelle Absage von Weihnachtsmärkten in Bayern fordern würde. Das Kabinett tagte am Vormittag. Um 13 Uhr verkündete Söder bei einer Pressekonferenz die gefassten Beschlüsse. Alle Märkte sind abgesagt.

Söder spricht Verbot aus - Augsburger Christkindlesmarkt wird abgesagt

Weil Söder das Verbot der Weihnachtsmärkte aussprach, haben sich sämtliche Überlegungen der Stadt Augsburg automatisch erledigt. Die Stadt vertraute zuvor auf das ausgearbeitete Hygienekonzept. Dieses beinhaltete zunächst eine räumliche Entzerrung auf dem Rathausplatz. Zudem wurde die Zahl der Glühweinstände von neun auf vier reduziert. Diese befinden sich zudem in einem eingezäunten Bereich. Mittlerweile ist das komplette Areal eingezäunt. Es gibt nur wenige Ein- und Ausgänge.

58 Bilder So schön war die Eröffnung des Augsburger Christkindlesmarkts 2019 Foto: Silvio Wyszengrad, Valterio D'Arcangelo

Dass Augsburg keinen Sonderweg gehen wollte, wurde aus dem Rathaus bestätigt. Es ist kein Geheimnis, dass Augsburg und Nürnberg sich eng abstimmten, wenn es um die Christkindlesmärkte geht. Auch Nürnberg wollte die Großveranstaltung ermöglichen. Ähnlich wie in Augsburg sollte es in Nürnberg weniger Stände geben. Dies wollte Augsburg ebenfalls so ermöglichen. Die fünf Glühweinstände, die am Rathausplatz nicht zugelassen wurden, sollten an andere Plätze verteilt werden. Von den vier Ständen am Rathausplatz hatte ein Standbetreiber bereits zurückgezogen. Friedrich Müller-Ebert hat seinen Stand abgebaut. Er tue dies zum einen aus gesundheitlichen Gründen, sagte er. Zum anderen hätte er mit dem Stand kurzfristig umziehen müssen, was für ihn in dieser Form nicht möglich gewesen sei. Die Änderung wäre nötig geworden, weil das komplette Areal nun eingezäunt ist.

