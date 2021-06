Augsburg

vor 3 Min.

Der Augsburger Hotelturm bekommt einen kleineren Zwilling

Das Modell zeigt die geplante Bebauung am Wittelsbacher Park: Rechts ist der Hotelturm mit der Kongresshalle zu sehen, links der geplanten Neubaukomplex.

Plus Das marode Kongressparkhaus am Augsburger Hotelturm soll einem zweiten Turm mit 420 Apartments und Wohnungen weichen. Kommt nun der Durchbruch für das Areal?

Von Stefan Krog

Der Augsburger Hotelturm - ohne Antenne ist er 117 Meter hoch - könnte in einigen Jahren einen etwa 60 Meter hohen "Zwilling" in unmittelbarer Nachbarschaft bekommen: Auf dem Areal des maroden Kongressparkhauses und eines südlich davon gelegenen brachliegenden Grundstücks plant Immobilienunternehmer Bernhard Spielberger einen Neubau mit 420 Apartments und Wohnungen samt fünfstöckiger Tiefgarage. Die Chancen dafür scheinen nicht schlecht zu stehen: Im Bauausschuss des Stadtrats wurden die Überlegungen am Donnerstagnachmittag positiv aufgenommen, auch wenn einige Stadträte noch Fragen hatten.

