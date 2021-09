Augsburg

Der Brand in der Augsburger Karolinenstraße trifft die Geschäfte hart

Plus Der Brand in der Karolinenstraße trifft auch die Geschäfte in der Nachbarschaft - womöglich können sie Ware nicht mehr verkaufen.

Von Fridtjof Atterdal

In der Karolinenstraße liegt auch am Montag noch Brandgeruch in der Luft. Immer wieder weht er von der Brandruine durch die gesperrte Straße. Es wirkt, als ob es Sonntag wäre. Alle Geschäfte sind geschlossen, die Passanten fehlen. Stattdessen stehen mitten auf der Fahrbahn, die durch Kies und Sand geschützt wird, zwei große Bagger. Der Rauch ist es auch, der Marcus Vorwohlt, dem Chef des Modehauses Rübsamen, Sorgen bereitet. Womöglich kann er einen Teil seiner Ware nicht mehr verkaufen. Aber auch die Brandruine sei eine Katastrophe für die Karolinenstraße, so Vorwohlt, "um die es ja auch vorher nicht besonders gut bestellt war".

