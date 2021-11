Der Chef der Augsburger Einzelhändler sorgt sich um das Weihnachtsgeschäft

Plus Die steigenden Corona-Zahlen beunruhigen in zunehmendem Maß die Geschäftswelt. Verbandsvertreter Andreas Gärtner spricht über seine getrübte Festtagsfreude.

Augsburg bereitet sich auf die Vorweihnachtszeit vor, der Christkindlesmarkt startet, Stand jetzt, womöglich bald. Gleichzeitig steigen bundesweit und auch in Augsburg die Corona-Zahlen. Wie groß ist aufgrund dieser Begleitumstände bei Ihnen, dem Chef des Einzelhandelsverbands, die Vorfreude auf die Weihnachtszeit 2021?