Der Einzelhandel streikt heute zum Teil auch in Augsburg

Der Tarifstreit im bayerischen Handel geht weiter und erreicht am Freitag einen neuen Höhepunkt. Auch Augsburg ist betroffen.

Mehr als 50 Betriebe des Einzel,- Groß-, Außen- und Versandhandels in ganz Bayern sind für Freitag von der Gewerkschaft Verdi erneut zu Streiks aufgerufen worden. Die zuständige Gewerkschaftssekretärin für Schwaben, Sylwia Lech, nannte die "enttäuschenden Arbeitgeberangebote" in den zweiten Tarifverhandlungen als Grund für den Streik.

In Augsburg Streiks bei H&M und im Lidl Zentrallager in Graben

In Augsburg und der Region beteiligen sich Beschäftigte der Lidl-Zentrale in Graben sowie der Modemärkte H&M (City-Galerie und Innenstadt) und Zara (City-Galerie) sowie von Netto Wolnzach an der Aktion. Sie nehmen bereits seit Anfang der Woche an den Streikaktionen teil. Dies habe sich auch für Kunden bereits bemerkbar gemacht, so Sylwia Lech: "Teils sind in den Supermärkten die Regale halb leer und bei den Modemärkten nicht mehr alle Größen an den Kleiderständern, weil das Personal zu dünn besetzt ist, um aufzufüllen", berichtet sie.

"Gerade diese Beschäftigten haben durch Kurzarbeit massive Einbußen hinnehmen müssen und brauchen dringend Entgelterhöhungen, um die Verluste auszugleichen“, fügte Sylwia Lech hinzu. Auch das Thema Altersarmut trotz Beschäftigung spiele bei den Verhandlungen eine Rolle. Verdi fordert für ein Lohnplus von 4,5 Prozent sowie 45 Euro zusätzlich im Monat bei einer Tarifvertragslaufzeit von zwölf Monaten. Im Einzel- und Versandhandel sollen die unteren Beschäftigtengruppen und Löhne auf ein Mindesteinkommen von 12,50 Euro in der Stunde angehoben werden.

Streik im Einzelhandel: Arbeitgeber machen Gegenangebot

Die Arbeitgeber bieten im Einzelhandel ein Plus von einem Prozent sowie weitere 1,4 Prozent in 2022 und nochmals zwei Prozent mehr nach 24 Monaten. Im Großhandel soll es in wirtschaftlich starken Unternehmen ein Plus von 1,5 Prozent ab September 2021 und noch ein Prozent mehr zum März 2022 geben, dazu eine Einmalzahlung von 150 Euro.

Aus Sicht der Arbeitnehmervertreter sind die Streiks ein wichtiges Signal an die Arbeitgeber vor den anstehenden Tarifverhandlungen am 24. Juni im Groß- und Außenhandel sowie am 29. Juni im Einzel- und Versandhandel. In Schwaben sind nach aktuellen Zahlen der IHK knapp 58.000 Menschen allein im Einzelhandel beschäftigt.