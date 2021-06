Der FlixTrain fährt jetzt auch über Augsburg

Der private Fernzugbetreiber FlixTrain bietet Fahrten nach Berlin, Hamburg und Frankfurt an. Jetzt macht er auch in Augsburg halt - bis zu viermal täglich.

Die Deutsche Bahn als Fernzugbetreiber bekommt jetzt auch in Augsburg Konkurrenz: Das private Unternehmen FlixTrain (eine Schwester des Fernbusbetreibers FlixBus) fährt nun bis zu viermal täglich Augsburg an. Mit einem um 0.30 Uhr startenden Nachtzug gibt es Verbindungen in Richtung Berlin und Hamburg, wo man am Vormittag ankommt, tagsüber gibt es eine Verbindung nach Frankfurt. In Gegenrichtung fahren die Züge bis München. Im September soll Kiel als Reiseziel dazukommen.

FlixTrain in Augsburg: Züge fahren nicht an jedem Tag

FlixTrain lockt Kunden mit Sparpreisen ab 4,99 Euro. Auf allen Verbindungen seien moderne Züge eingesetzt, die etwa über ein WLAN mit kostenlosem Unterhaltungsangebot verfügen. Ein Sitzplatz sei ohne Aufpreis garantiert, so das Unternehmen. Allerdings fahren die Züge nicht jeden Tag und verkehren je nach Wochentag auch teils zu unterschiedlichen Zeiten. Optisch fallen die Züge wie die Busse durch ihre grüne Lackierung auf. (skro)