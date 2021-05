Augsburg

18:42 Uhr

Der "Impfturbo" stockt: In Augsburg gibt es aktuell nur wenige Erstimpfungen

Plus Die Stadt Augsburg könnte bis zu 3000 Menschen am Tag impfen, doch der Impfstoff reicht aktuell nur für rund 1000 Impfungen. Auch bei den Hausärzten stockt der "Impfturbo" derzeit etwas.

Von Jörg Heinzle

Die Stimmung rund ums Impfen ist mitunter ziemlich angespannt. Das zeigt auch der Fall eines Zahnarztes, der im Augsburger Impfzentrum mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden ist. Der Impfstoff wird, wegen seltenen schweren Nebenwirkungen bei jüngeren Personen, inzwischen von vielen abgelehnt. Der Arzt sollte auch bei der Zweitimpfung AstraZeneca bekommen, weil er bereits älter als 60 ist. Er wollte einen mRNA-Impfstoff, bekam ihn aber nicht. Darüber ist er empört: In einem Brief ans Impfzentrum und das bayerische Gesundheitsministerium fordert er ein Wahlrecht für den Impfstoff. Er spricht von "Diskriminierung", die er im Zweifel auch juristisch aufarbeiten lassen will. Der Fall zeigt: Zwar sind in Augsburg inzwischen rund 38 Prozent der Menschen zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. Doch noch immer sind die Impfstoffe ein knappes Gut. Und auch die Arztpraxen, in denen seit April ebenfalls geimpft wird, stoßen an Grenzen.

