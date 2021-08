Der Industriepark Augsburg entwickelt sich zum Wirtschaftszentrum

Plus Der Industriepark Augsburg liegt nahe der MAN-Werke und hat eine lange Geschichte. Doch der Wandel der Zeit geht auch hier nicht spurlos vorbei. Ein Rundgang.

Seit einiger Zeit sind die Schilder gut zu sehen: "Industriepark Augsburg" steht auf den Großen Werkshallen entlang der Riedinger Straße. Sie sind ein Zeichen dafür, dass sich auf dem rund 150.000 Quadratmeter großen Areal, das sich von hier bis zur Ottostraße erstreckt und im Westen und Osten von der Innere Uferstraße und Heinrich von Buz Straße eingefasst wird, einiges getan hat. Während das Gelände lange Zeit von MAN belegt war, haben sich mittlerweile 25 Unternehmen aus IT, Dienstleistung und vorwiegend Anlagen- und Maschinenbau angesiedelt. Tradition trifft auf Moderne.