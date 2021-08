Der Kirchturm der St.-Paul-Kirche in Pfersee leuchtet in der Nacht

Die evangelische St.-Paul-Kirche in Pfersee macht jeden Abend mit einer farbigen Beleuchtung auf sich aufmerksam. Was die Farben bedeuten.

Der Kirchturm der evangelischen St.-Paul-Kirche in Pfersee leuchtet jeden Abend: Aus den Öffnungen des Glockenstuhls scheint ein Licht in der jeweiligen liturgischen Farbe, um als "Leuchtturm in der Corona-Zeit Mut zu machen", wie es die Gemeinde formuliert. Die von Ehrenamtlichen im vergangenen Advent ins Leben gerufene Aktion soll auf die Kirche aufmerksam machen und sie sichtbar machen. Aktuell leuchtet der Kirchturm grün, denn im Kirchenjahr sind Sommer und Herbst mit der Farbe von Hoffnung und Wachstum verbunden. Im Advent tritt dann die Farbe Violett als Farbe der Besinnung in den Vordergrund. (skro)

Lesen Sie dazu auch