Augsburg

vor 47 Min.

Der Klinik-Streit ist entschieden - und betroffene Eltern wissen von nichts

Plus Im Streit um das Sozialpädiatrische Zentrum in Augsburg ist nicht öffentlich eine Entscheidung gefallen. Dass der Inhalt vorerst nicht mitgeteilt wird, sorgt bei betroffenen Familien für Kritik.

Von Eva-Maria Knab

Schwer kranke Kinder und Jugendliche in Augsburg müssen bangen, wie es mit ihrer Behandlung weitergeht. Aktueller Streitfall ist das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ), eine Einrichtung, die in Augsburg bislang bei Hessing angesiedelt war, nun aber beim Krankenhaus Josefinum angedockt wurde. Gegen diese Entscheidung läuft ein Widerspruchsverfahren, über das dem Vernehmen nach am Donnerstag in München entschieden wurde. Über den Inhalt des nicht öffentlichen Beschlusses im Berufungssausschuss für Ärzte ist bislang nichts bekannt. Das sorgt bei betroffenen Familien für Ärger.

Themen folgen