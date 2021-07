Augsburg

Der Radweg in der Augsburger Schillstraße wird neu asphaltiert

Die Stadt will den Radweg entlang der Schillstraße stadtauswärts neu asphaltieren. Trotz der Sanierung wird die Benutzungspflicht dort aufgehoben.

Die Stadt will den Fahrradweg in der Schillstraße stadtauswärts im Bereich der Firnhaberau (nördlich Kreuzung Hans-Böckler-Straße) neu asphaltieren. Zudem soll der Mini-Randstein, der Fuß- und Radweg in diesem Bereich trennt, durch eine aufgemalte Linie ersetzt werden. Rad- und Fußweg sollen künftig jeweils zwei Meter Breite haben. Die Kosten liegen bei 750.000 Euro, Baubeginn soll im kommenden Jahr sein.

