Augsburg

Der Regisseur Helmut Kulhanek bringt Märchen aus aller Welt nach Augsburg

Plus Zum 30. Geburtstag der Bühne Don Bosco entführt Senjang das Publikum nach China. Helmut Kulhanek taucht mit seinen Helden wieder ins Reich der Fantasie ein.

Von Silvia Kämpf

Unermüdlich spinnt Helmut Kulhanek an neuen Geschichten. Wenn er nicht den passenden Stoff findet, der zu seiner bevorzugten Machart passt, ersinnt er sich seine eigene Traumwelt. Im 30. Jahr des Bestehens der Märchenbühne Don Bosco führt der Regisseur sein Publikum ab fünf Jahren nach China, wo es auch Hexen und eine blaue Rose gibt. Zum Tag der Deutschen Einheit, also am 3. Oktober, will er es mit seinem Ensemble "wieder versuchen". Denn die hierzulande nur allzu präsente Corona-Pandemie legte auch den Spielbetrieb im Herrenbach lahm. Fünfmal wird bis Sonntag, 31. Oktober, jeweils um 16 Uhr gespielt.

