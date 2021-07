Augsburg

07:00 Uhr

Der Rewe-Supermarkt auf dem Reese-Areal eröffnet später

Plus Der Start des Rewe-Marktes auf dem Reese-Areal in Augsburg verzögert sich um einige Wochen. Was die Kunden erwartet und welche Unternehmen ins Nachbargebäude einziehen.

Von Andrea Baumann

Im Mai zogen die ersten Mieter in die Wohnanlage Reesepark I im Augsburger Stadtteil Kriegshaber ein. Mittlerweile ist ein guter Teil der insgesamt 141 geförderten Wohnungen der Wohnbaugruppe Augsburg (WBG) belegt. Auf Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe müssen die neuen Mieter allerdings noch ein wenig warten. Die für Ende Juni angekündigte Eröffnung des Rewe-Supermarkts im Erdgeschoss verzögert sich um einige Wochen.

