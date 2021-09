Der Wolfgang-Bernheim-Weg 1 ist Augsburgs neueste Anschrift

Augsburgs neueste Anschrift bekam erst zu Pfingsten 2021 ihren Namen.

Seit Pfingsten trägt eine bislang namenlose Straße in Pfersee östlich der Kirche St. Michael die amtliche Bezeichnung „Wolfgang-Bernheim-Weg“. Der Namenspatron wurde 1923 als Sohn einer jüdischen Familie aus Pfersee geboren und in der Herz-Jesu-Kirche katholisch getauft. Wolfgang Bernheim besuchte das Benediktinergymnasium St. Stephan, musste es jedoch aufgrund eines Dekrets des nationalsozialistischen Regimes vorzeitig verlassen. Er emigrierte 1939 in die Niederlande und trat dort in den Benediktinerorden ein.

Die deutsche Besatzung in den Niederlanden bestimmte 1942, dass auch alle konvertierten Juden in die Konzentrationslager deportiert werden. Der 19-jährige Bernheim als Bruder Paulus meldete sich freiwillig, um sein Kloster vor Repressalien zu schützen. Die Nationalsozialisten verschleppten und ermordeten ihn. Der Wolfgang-Bernheim-Weg soll auch an die jüdische Geschichte von Pfersee erinnern. Nun erhielt die 1685 erbaute Kirche St. Michael, welche bis 1910 die katholische Pfarrkirche von Pfersee war, die neue Adresse „Wolfgang-Bernheim-Weg 1“ statt „Stadtberger Straße 9“.

Rund 43.700 Adressen findet man derzeit in Augsburg. Wir stellen jeden Freitag eine besondere Anschrift vor. Autor Wilfried Matzke, 65, ist Vermessungsingenieur und leitete bis vor Kurzem das Geodatenamt der Stadt Augsburg.