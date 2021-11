Augsburg

12:00 Uhr

Der Zoo Augsburg macht Sumpfschildkröten für die Freiheit fit

Plus Die Europäische Sumpfschildkröte war in Deutschland weit verbreitet, heute ist sie vom Aussterben bedroht. Der Zoo macht Schildkrötenbabys für das Leben in freier Wildbahn fit.

Von Eva Maria Knab

Noch sehen sie aus wie niedliche Spielzeugtierchen. Die 20 Europäischen Sumpfschildkröten sind noch nicht lange aus ihren Eiern geschlüpft. Jede von ihnen ist etwa so groß wie ein menschlicher Daumen und wiegt nur wenige Gramm. Draußen in freier Natur wären diese Winzlinge in großer Gefahr. Doch im Augsburger Zoo sind sie in Sicherheit. Sie dürfen erst einmal in Ruhe wachsen und Gewicht zulegen. Dann wartet ein großes Abenteuer auf sie - die Freiheit.

