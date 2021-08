Der frühere Augsburger Baureferent Rudolf Saule ist tot

Er starb im Alter von 80 Jahren. Von 1990 bis 1996 gehörte er der Augsburger Stadtregierung an.

Im Alter von 80 Jahren ist der frühere Augsburger Stadtbaurat Rudolf Saule gestorben. Der SPD-Mann war von 1990 bis 1996 in der Augsburger Stadtregierung tätig, die damals von Oberbürgermeister Peter Menacher ( CSU) geführt wurde. Nach seiner Wiederwahl kam es im Jahr 1996 zu einem Wechsel an der Spitze des Baureferats. Menacher und die CSU setzten auf Karl Demharter.

Saule kehrte nach Regensburg zurück. Hier hatte er als Beamter Anspruch auf Rückübernahme in die Stadtverwaltung. In seiner Amtszeit in Augsburg hatte Saule seine Tätigkeit wie folgt beschrieben: "Die Aufgaben des Stadtbaurats und der Bauverwaltung sind vor allem langfristiger Art und müssen einem Leitbild folgen." Es gelte, das historische Erbe und die charakteristische Stadtstruktur zu pflegen und behutsam weiterzuentwickeln. (möh)