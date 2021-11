Der frühere Unipräsident Josef Becker wurde beigesetzt

Plus Historiker Josef Becker stirbt im Alter von 90 Jahren. Als Präsident der Universität Augsburg hat er viel bewirkt.

Die Universität Augsburg trauert um ihren ehemaligen Präsidenten Josef Becker. Der Historiker ist am 3. November im Alter von 90 Jahren gestorben und wurde nun beigesetzt. Becker leitete die Universität von 1983 bis 1991.