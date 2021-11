Augsburg

vor 39 Min.

Der große Corona-Report: So steht es um Booster-Impfungen und Neuinfektionen

Eine dezentrale Impfmöglichkeit besteht in der Augsburger Maximilianstraße.

Plus Stadt Augsburg und Firma Bäuerle planen, die Kapazitäten an der Messe hochzufahren - das Impfzentrum wird aber umziehen müssen. Wo es in der Stadt Booster-Impfungen gibt.

Von Michael Hörmann

Die Zahl der Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt auch in Augsburg weiter. Am Mittwoch wurden 57 neue Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 209,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Gleichzeitig steigt aber auch die Zahl der geimpften Augsburgerinnen und Augsburger: Zwei Drittel sind derzeit komplett geimpft. Jetzt geht zudem die Nachfrage nach der Drittimpfung nach oben, die auch als Booster-Impfung (Auffrischungsimpfung) bezeichnet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen