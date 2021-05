Augsburg

12:00 Uhr

Der kalte Winter hinterlässt Spuren auf Augsburgs Straßen

An den Straßen sorgte der Wechsel zwischen Plus- und Minustemperaturen für Frostaufbrüche, hier in der Bgm.-Ackermann-Straße.

Plus Die starken Temperaturwechsel sorgen für mehr Schlaglöcher auf den Straßen in Augsburg. Auch die Heizkosten dürften höher ausfallen als in den Vorjahren.

Von Stefan Krog

Nach mehreren milden Wintern in Folge hat der vergangene Winter mit längeren Kälteperioden und Schnee wieder für höhere Heizkosten bei Verbrauchern und für mehr Aufwand beim Winterdienst und den Straßenbauern gesorgt. Der Stadtreinigungsbetrieb habe im vergangenen Winter etwa achtmal so viel Streusalz benutzt wie im vergleichsweise sehr milden Winter 2019/20, so das Umweltreferat. Insgesamt habe es 83 Einsätze gegeben, bei denen 3628 Tonnen Salz, 395 Tonnen Splitt und mehr als 210.000 Liter Flüssigsalz auf den Straßen verteilt wurden.

