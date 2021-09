Der neue Augsburger im Bundestag: Wer ist Maximilian Funke-Kaiser?

Plus Der 28-jährige Maximilian Funke-Kaiser trat der FDP nach ihrem Rauswurf aus dem Bundestag vor acht Jahren bei. Jetzt zieht er selbst ins Parlament ein.

Der Anstoß für Maximilian Funke-Kaiser, der FDP beizutreten, war das schlechte Wahlergebnis im Jahr 2013. Damals flogen die Liberalen aus Landtag und Bundestag. "Da dachte ich mir: Ich mache mit und versuche, mitzuhelfen", so Funke-Kaiser. Acht Jahre später zieht der 28-jährige Augsburger nun selbst für die FDP in den Bundestag ein.