vor 16 Min.

Diagnose ME/CFS: Augsburgerin kämpft mit Kunst gegen seltene Krankheit

Plus Ihr ging es schlecht, doch kein Arzt fand etwas. Ursula Wohlrab zweifelte lange Zeit an sich, bis sie doch eine Diagnose erhielt. Kraft findet sie in der Kunst.

Von Ina Marks

Ihr Rettungsanker ist ihre Phantasie. Wenn Ursula Wohlrab wieder dunkle, schmerzhafte Stunden durchstehen muss, schickt sie ihren Geist auf Reisen. Die 43-Jährige leidet an einer seltenen Krankheit, die sie immer mehr außer Gefecht setzt. Viele Jahre hat es gedauert, bis sie von Medizinern die richtige Diagnose erhielt. Für die einstige Bankerin war es Erleichterung und Schock zugleich. Ursula Wohlrab muss in ihrem Leben auf vieles verzichten, was für die meisten Menschen normal ist. Gleichzeitig habe ihr die Krankheit einen wichtigen Anstoß gegeben, erzählt sie, nämlich auf ihrem Weg in die Kunst. Ab Donnerstag zeigt die Malerin eine besondere Reihe ihrer Bilder im Kulturhaus Abraxas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

