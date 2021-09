Augsburg

Die AfD verliert in ihren Augsburger Hochburgen teils deutlich

Plus Augsburgs AfD-Parteichef Andreas Jurca glaubt, dass Stimmen von Gegnern der Corona-Maßnahmen auch an Freie Wähler und "Basis" gingen. Die CSU hält einen anderen Grund für möglich.

Von Stefan Krog

Zu den Verlierern bei der Bundestagswahl in Augsburg gehört – neben der CSU und den Linken – auch die AfD. Sie schnitt 2017 unter den Großstädten in Westdeutschland mit 13,8 Prozent recht stark ab. Nun büßte sie bei den Zweitstimmen 4,7 Prozentpunkte ein und rangiert mit 9,1 Prozent Zustimmung auf Platz fünf in Augsburg (2017 war es noch Platz drei). Besonders stark war der Rückgang in Hochburgen wie Oberhausen-Nord (18,2 Prozent statt 24,2), dem Univiertel (14,9 Prozent statt 22,2) und den Lechhauser Stadtbezirken. Wie ist diese Entwicklung zu erklären?

