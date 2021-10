Die Aktionsgemeinschaft Hochzoll stellt sich neu auf

Die neue Führung der Aktionsgemeinschaft Hochzoll will den Augsburger Stadtteil attraktiver gestalten. Dafür gibt es viele Ideen.

Seit 2018 stand Anne Breidenbach an der Spitze der Aktionsgemeinschaft Hochzoll. Weil sie nach Hessen umzog, hat sich der Verein nun neu formiert. Den Vorsitz hat Carmen Wanner-Sturm, die sich bereit erklärte, in die Fußstapfen ihres Mannes Paul Sturm zu treten, der vor drei Jahren gestorben war. Bei den Neuwahlen bekam sie für ihre Kandidatur die mehrheitliche Zustimmung.

Auch drei bisherige Vorstandsmitglieder stellten sich wieder zur Wahl. Carmen Wanner-Sturm kann auf die Erfahrung von Martha Weber, Hans Frank und Dahlak Volkmann zählen. Mit Goldschmiedemeisterin Uta Werner-Dick, Bernhard Steiert und Heinz Paula haben drei weitere langjährige Mitglieder Verantwortung übernommen. Die Aufgaben kann die Aktionsgemeinschaft des Stadtteils mit ihrem neuen Vorstand "kraftvoll angehen". Das ist Grund genug für den Verein, sich auch mit einer inhaltlichen Neuausrichtung zu beschäftigen. Einig waren sich die Anwesenden bei einem offenen Workshop, dass es trotz aller Erfolge nach wie vor viel zu tun gibt, um Hochzoll langfristig lebenswert zu gestalten.

Angebote für Senioren im Augsburger Stadtteil Hochzoll

Die Aufgabe wird sein, den öffentlichen Raum attraktiver zu gestalten, Stadtplanung auch für Fußgänger und Radfahrer sowie die Verkehrsberuhigung voranzutreiben oder für die Ansiedlung attraktiver Geschäfte zu werben. Das seien aber nur einige wenige Themenbereiche, die verfolgt werden sollen. Auch die Unterstützung von Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie für Senioren, die in ihrem angestammten Stadtteil alt werden wollen, sind den Mitgliedern ein Anliegen. "Idealerweise" soll alles in einem Miteinander der Generationen und Kulturen vonstatten gehen. Nachhaltigkeit – von Solaroffensive über Recycling bis Urban Gardening – könnte ein neues Thema werden, so Carmen Wanner-Sturm, die mit ihrem Vorstandsteam auch Kunst und Kultur vor Ort weiter unterstützen will.

Für die Umsetzung dieser Ziele will die Hochzoller Aktionsgemeinschaft mit anderen Organisationen des Stadtteils kooperieren. Gesucht werden aber auch neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die sich für Themenbereiche mit Gleichgesinnten engagieren. Auch die ortsansässigen Unternehmen sollen wieder stärker mit einbezogen werden. Am Samstag, 9. Oktober, um 10 Uhr initiiert die Aktionsgemeinschaft den Verkauf der Bilder an der Postwand in der Hochzoller Straße zugunsten des Sozialfonds Hochzoll.

Wer sich engagieren möchte, kann sich wenden an: info@aktion-hochzoll.de.

