Die Americana lässt die Augsburger Messe hoffen - auch auf Konzerte

Plus Augsburg musste eineinhalb Jahre auf eine Großveranstaltung wie die Americana warten. Mit ihr wollen die Messeveranstalter wieder durchstarten - bald auch mit Konzerten.

Auf dieses Ereignis hat Augsburgs Messechef Lorenz Rau sehr lange warten müssen - seit seinem Amtsantritt im März 2020. Eineinhalb Jahre hat es wegen der Corona-Pandemie gedauert, ehe zum ersten Mal wieder eine Großveranstaltung im Messezentrum Augsburg stattfindet. Für Rau ist es folglich eine Premiere. Die Westernreitmesse Americana startet am Mittwoch. Das Areal auf dem Gelände ist nahezu komplett belegt, 250 Aussteller aus zehn Ländern sind vertreten. Es werden wohl bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher kommen. Die Americana verbreitet also Aufbruchstimmung. Lorenz Rau ist zuversichtlich, dass auch bald wieder große Konzerte im Messezentrum stattfinden.