Die Augsburger Herbstdult ist wieder da – und wird zum Besuchermagneten

Plus Am Montag war Auftakt für die Herbstdult, die nach einem Aussetzer im Frühjahr nun wieder stattfindet. Besucher und Standbesitzer freuen sich - trotz der Corona-Regeln.

Für viele Augsburger ist die Dult ein Muss, sie kommen jedes Mal oft nur wegen eines bestimmten Produkts zur Freiluft-Einkaufsmeile. Wegen Corona mussten sie im Frühjahr allerdings auf dieses Einkaufserlebnis verzichten. Seit Montag ist nun wieder Dultzeit und vor allem viele Stammkunden nutzten den ersten Tag für einen Bummel. "Es ist überraschend voll, ich hätte es mir leerer vorgestellt", sagt Besucherin Michaela Jex. Die Augsburgerin hat einen Putzstein gekauft. "Eigentlich bin ich extra deswegen hergekommen. Das sind Sachen, die man nur hier auf der Dult bekommt", erklärt sie. Wenn das Wetter gut ist, läuft sie aber mindestens ein Mal die gesamte Budenreihe entlang: "Ich finde es auch wichtig, das Regionale zu unterstützen."