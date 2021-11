Augsburg

12:31 Uhr

Die Augsburger Kahn-Zwillinge werden heute 80

Die Kahn-Zwillinge werden 80 Jahre alt: (von links) Helmut Kahn und Peter Kahn feiern am Dienstag.

Plus Die Augsburger Zwillinge Helmut und Peter Kahn feiern einen runden Geburtstag. Sie erzählen von Höhen und Tiefen aus ihrem Leben.

Von Lilo Murr

„Jeder von uns hat bei der Geburt 4,5 Kilogramm gewogen“, erzählt Helmut Kahn mit einem breiten Grinsen, das sei, so viel er wisse, bis heute unübertroffen. Man schreibt den 23. November 1941, der Vater kämpft an der Front in Russland, für die Mutter sind es Kind drei und vier, allesamt Buben, um die sich zu kümmern hat. „Und wir sind Prachtkerle bis heute“, freut sich Peter Kahn.

