Die Augsburger Polizei ist jetzt auch per Podcast auf Sendung

"Polcast 110" heißt das neue Angebot des Augsburger Polizeipräsidiums. Dort geben Spezialisten Tipps, wie Eltern ihre Kinder im Internet und am Smartphone schützen können.

Augsburgs Polizei geht mit der Zeit. Als erstes Polizeipräsidium in Bayern hat jetzt das Präsidium Schwaben Nord einen eigenen Podcast. Unter "Polcast 110" plaudert das Social-Media-Team der Polizei mit Experten aus dem eigenen Haus und gibt Tipps rund um das Thema Prävention.

„Podcasts sind im Kommen und für alle Altersklassen geeignet“, sagt der Leiter des Social-Media-Teams, Markus Trieb. Er ist auch die Stimme der Sendungen und interviewt seine Kollegen zu interessanten Themen. In Beiträgen mit einer Länge von 15 bis 60 Minuten ließen sich Themen auch in der nötigen Tiefe abhandeln, glaubt der Kommissar.

Bislang sind vier Folgen des Podcasts der Augsburger Polizei erschienen

Vier Podcast-Folgen sind unter „Polcast 110“ bislang erschienen. Sie begleiten eine Präventionsaktion des Präsidiums. Ziel der Kampagne ist es, die Medienkompetenz bei Eltern und Kindern zu verbessern, so Trieb. Gerade in Zeiten von Corona steige die Bedeutung von Smartphone und Internetangeboten enorm. Schüler nutzten mobile Inhalte nicht nur in der Freizeit, sondern zusätzlich für die Schule. „All diese Vorteile der mobilen Möglichkeiten bringen aber auch Gefahren für Kinder und Jugendliche mit sich. Die Gesamtzeit im Netz und am Smartphone ist oftmals nicht altersgerecht“, sagt Trieb. Mit der steigenden Nutzung von Apps und mobilen Inhalten erhöhe sich auch die Gefahr, mit kinder- und jugendgefährdenden Inhalten in Berührung zu kommen.

In dem Podcast geht die Kripobeamtin Sandra Gartner auf verschiedene Themen ein – mit „Lifehacks“ erklärt sie Eltern, wie sie die Onlinewelt für ihre Kinder sicherer machen können. Es werden Fragen beantwortet, beispielsweise ab welchem Alter sich ein Smartphone für Schulkinder eignet, wie man populäre Apps wie Tiktok, Whatsapp und andere Plattformen kindgerecht einstellt und was bei Cybermobbing und Hate-Speech zu tun ist. „Das Format eignet sich auch, um kritische Themen zu beleuchten“, glaubt Markus Trieb.

Im Podcast der Polizei werden auch kritische Themen beleuchtet

So soll es in den kommenden Folgen darum gehen, wie man Kinder vor Pädophilen im Netz schützt. Eine Folge befasst sich mit den Gefahren der Kinderpornografie. Der Podcast erscheint jede Woche und ist auf allen gängigen Plattformen zu hören. Zehn Folgen sind in der ersten Staffel geplant, danach geht das Angebot in die Sommerpause. Im Herbst soll dann mit neuen Folgen rund ums Thema Prävention auf Sendung gegangen werden. Man könne sich vorstellen, etwas zum Schutz vor Einbrechern zu machen oder wie man sich vor Taschendieben schützt, erklärt Trieb.