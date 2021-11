Augsburg

vor 56 Min.

Die Augsburger Sängerin Carla Lina will im Musikbusiness durchstarten

Plus Carla Lina Pagel aus Augsburg wagt den Schritt ins Musikbusiness. Nach ihrem BWL-Studium und einem Kurs in Musikproduktion geht sie bald mit eigenen Songs an den Start.

Bereits zu Schulzeiten wusste Carla Lina Pagel, dass sie eines Tages von ihrer Musik leben möchte. Die ehemalige Schülerin des Maria-Theresia-Gymnasiums in Augsburg hat in der Vergangenheit bereits an einigen Produktionen des Stadttheaters mitgewirkt und möchte nun mit Eigenkompositionen die internationale Bühne bespielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen