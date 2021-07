Die Augsburger Stadtbücherei und ihre Filialen öffnen am Montag wieder

Während der zweiwöchigen Schließung der Augsburger Stadtbücherei wurde ein neues Bibliotheksmanagement-System eingeführt. Davon sollen auch die Kunden profitieren. Was der neue Familienausweis bringt.

Die Stadtbücherei mit allen Filialen öffnet wieder am Montag, 12. Juli, nach zweiwöchiger Schließung. Grund dafür war die Umstellung auf ein neues Bibliotheksmanagement-System. Tanja Erdmenger, Leiterin der Stadtbücherei, erklärt: „Neben zahlreichen Verbesserungen, die die internen Arbeitsvorgänge optimieren, wird dies vor allem nach außen sichtbar mit dem neuen Onlinekatalog für Kundinnen und Kunden. Dieser zeigt sich gegenüber seinem Vorgängermodell übersichtlicher und in attraktivem Layout. Er lädt zum ausgiebigen Stöbern ein und unterstützt gezieltes Recherchieren durch zahlreiche Filterfunktionen.“ Auch im eigenen Büchereikonto können jetzt eigene Daten einfacher verwaltet und individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Zudem ist die Nutzung der digitalen Angebote mit einer einzigen Anmeldung möglich.

Der neue Familienausweis für die Stadtbücherei kostet 30 Euro

Fast zeitgleich hat der Stadtrat eine neue Benutzungs- und Gebührensatzung verabschiedet. Diese wird demnächst in Kraft treten und unter anderem als Neuerung einen Familienausweis bieten. Damit können alle Familienmitglieder in einem Haushalt deutlich mehr Medien zu günstigeren Konditionen ausleihen. Die Jahresgebühr des Familienausweises, die 30 Euro beträgt, ist um zehn Euro günstiger als bei zwei erwachsenen Vollzahlern.

In der Stadtteilbücherei Kriegshaber gibt es jetzt ein Rückgabeterminal. Damit soll der Weg für eine Rückgabe rund um die Uhr bereitet werden. Foto: Regine Hart

Wer die Stadtbücherei als Lernort schätzt oder zur Zeitungs- und Zeitschriftenlektüre nutzt, kann sich freuen: Ein Teil der Sitz- und Arbeitsplätze wird in Einklang mit den aktuellen Corona-Auflagen wieder freigegeben. Die Schließzeit wurde außerdem für Modernisierungsmaßnahmen in den Stadtteil-Standorten in Kriegshaber und Haunstetten genutzt. So können die Kunden ab sofort in der Zweigstelle an der Ulmer Straße Medien auch über ein Rückgabeterminal zurückbuchen. Dadurch soll in Kriegshaber in absehbarer Zeit eine Rückgabe rund um die Uhr möglich werden, teilt die Stadt mit. In der Tattenbachstraße in Haunstetten wurde der gesamte Eingangsbereich neu gestaltet, außerdem können die Kunden dort ihre Medien jetzt selbst verbuchen. (AZ, bau)

