Die Augsburger Tafel ist selbst in Not und bittet um Hilfe

Wegen Corona muss eine Aktion in Supermärkten zugunsten des Vereins ausfallen. Die Tafel hilft bedürftigen Augsburgern. Nun hat sie selber ein großes Problem und ruft öffentlich um Hilfe.

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit der Augsburger Tafel in den vergangenen eineinhalb Jahren stark beeinflusst und beeinträchtigt. Teilweise war die Essensausgabe geschlossen. Lange Zeit bekamen die Kundinnen und Kunden in den Ausgabestellen vorgepackte Tüten mit Lebensmitteln, anstatt sich die Waren selbst aussuchen zu können. Seit einiger Zeit läuft die Abholung fast wieder wie vor Corona-Zeiten. "Wir terminieren so, dass zur selben Zeit, je nach Größe der Ausgabestelle, nur eine Person oder eine kleine Gruppe anwesend ist", sagt Tafel-Chef Klaus Matthiessen.

Augsburger Tafel verzichtet auf Aktion in Supermärkten

Vorbei ist der Ausnahmezustand allerdings für den gemeinnützigen Verein noch nicht. Wegen der angespannten Infektionslage habe man beschlossen, die Aktion "Kauf eins mehr" in diesem Jahr nochmals ausfallen zu lassen. Bei dieser Aktion war die Kundschaft in diversen Supermärkten dazu aufgerufen, mehr als für den persönlichen Bedarf einzukaufen und diese Waren dann der Tafel zu spenden. Ehrenamtliche Kräfte waren dazu in der Vorweihnachtszeit in den diversen Warenhäusern im Einsatz, um die Spenden entgegenzunehmen und zu den Ausgabestellen zu bringen.

3000 Kunden werden von der Augsburger Tafel versorgt

Der Schutz der freiwilligen Helferinnen und Helfer bringt die Tafel allerdings in die Bredouille. Denn laut Matthiessen können die Lager jetzt nicht mehr so gefüllt werden, wie es angesichts der rund 3000 Kunden - darunter mehr als ein Drittel Kinder und Jugendliche - nötig wäre. "Von Supermärkten, Molkereien und dem Versandhandel bekommen wir etwa 60 Prozent der benötigten Waren gestiftet, den Rest müssen wir dazukaufen." Dies sei nur mit Hilfe von Geldspenden möglich. Leider habe die im Vorjahr hohe Spendenbereitschaft mittlerweile wieder nachgelassen.

Um weiterhin bedürftige Augsburgerinnen und Augsburger unterstützen zu können, sind Matthiessen und sein Team auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Er bittet allerdings darum, keine Waren, sondern nur Geld zu spenden. "Wir kaufen dann direkt ein." Wer dem Verein helfen möchte, erfährt unter www.tafel-augsburg.de Näheres. (bau)

